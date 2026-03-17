Cesena, problemi per Mesure. Il vice di Cole è ancora bloccato dal Chelsea

Il Cesena nella sfida di questa sera contro il Mantova non avrà ancora a disposizione in panchina Jack Mesure, annunciato domenica come vice di Ashley Cole - che attende ancora il via libera della Federcalcio per sedere in panchina – a causa della decisione del Chelsea di risolvere il suo contratto. Il tecnico inglese era infatti atteso nel ritiro di Mantova nella giornata di ieri dove però non si è presentato.

Come riferisce il Corriere Romagna il Chelsea avrebbe momentaneamente bloccato l’addio di Mesure che attualmente riveste il ruolo di supervisore dei giocatori in prestito essendo sorte alcune criticità sulla risoluzione. Nella giornata di oggi le parti dovrebbero trovarsi per trovare una soluzione pacifica che però non appare scontata. In giornata dunque si potrebbe sapere se Mesure sarà il vice di Cole fin da subito o bisognerà attendere ancora qualche giorno.

Intanto per la sfida del Martelli si scalda Paolo Stringara, collaboratore tecnico dell’allenatore inglese che potrebbe andare in panchina qualora la FIGC non dovesse vidimare il tesseramento di Cole e dunque dare il via libera alla sua presenza a bordo campo. Una decisione quest’ultima che dovrebbe arrivare intorno alle 16 di oggi, a poche ore dunque dalla sfida contro il Mantova.