Cesena, ci siamo per Mesure: sta trattando con la FA. Lunedì potrebbe raggiungere Cole

Alla fine dovrebbe essere Jack Mesure, come era stato annunciato nei giorni scorsi, il vice di Ashley Cole sulla panchina del Cesena. Mentre la squadra romagnola approfitta della sosta per prepararsi al meglio alla gara interna contro il SudTirol e assimilare il più velocemente possibile i dettami tattici del nuovo tecnico infatti in Inghilterra va in scena un altro capitolo del braccio di ferro fra il vice in pectore e il Chelsea.

Mesure infatti è ancora sotto contratto con il club londinese, dove riveste il ruolo di Loan Player Manager, e sta cercando di trovare un accordo amichevole per risolvere il legame e trasferirsi in Italia seguendo l’ex terzino inglese. Come si legge sul Resto del Carlino il tecnico avrebbe deciso di trattare direttamente con la Football Association britannica per avere il via libera e poter finalmente iniziare un nuovo capitolo della sua carriera.

Se tutto andrà come previsto Mesure potrebbe sbarcare a Cesena nella giornata di lunedì quando tornerà in città anche Cole che farà ritorno in Inghilterra nel weekend.