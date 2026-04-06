TMW Empoli, Caserta: "Resettare tutto e non pensare alla classifica ma fare più punti possibili"

Prima sconfitta sulla panchina dell'Empoli per Fabio Caserta. Il tecnico azzurro, dopo il ko di Marassi contro la Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa dallo stadio "Luigi Ferraris".

Una sconfitta pesante.

"Siamo partiti bene nei primi 20-25 minuti. Nella seconda parte del primo tempo la Samp ha preso campo ed è stata più brava di noi. Nella ripresa sono partiti meglio loro e hanno fatto gol con un'azione un po' rocambolesca. Dovevamo sfruttare determinate palle in ripartenza. Dopo il gol abbiamo avuto una reazione ma siamo stati poco incisivi e pericolosi nella loro area di rigore. Quando abbiamo cambiato il sistema di gioco dovevamo cercare di più i cross e non l'abbiamo fatto. Dovevamo leggere meglio i momenti della partita. Sarà un campionato di difficoltà e non dobbiamo guardare la classifica".

TMW - La classifica ha detto di non guardarla, le chiedo allora cosa dirà ai suoi ragazzi in vista di questo rush finale?

"Chiederò quello che ho chiesto dall'inizio quando sono venuto qua. Ho detto che abbiamo un mini-campionato. Non sappiamo quale sia la media salvezza ma dobbiamo ottenere massimo. La Serie B è così, ci sono tante squadre coinvolte e ogni partita importantissima. E' difficile non guardare la classifica, specie a Empoli che non è abituata a vivere queste situazioni. Vincere non è mai facile ma dobbiamo resettare e non pensare alla classifica ma cercare di migliorare e fare più punti possibili".

La prossima gara ci sarà il Padova. Quale insidie nasconde?

"Le insidie come lo sono quelle di oggi. Affrontiamo una squadra che arriva da un periodo non facile. Le insidie è che sono tutte partite delicate. Se la giocano in casa e cercheranno di ottenere il massimo davanti al loro pubblico. Noi però dobbiamo pensare a noi stessi cercando di fare una grande partita perché per vincere in questo momento bisogna fare ottime prestazioni cercando di fare meno errori. La Samp col nuovo sistema di gioco rende meglio e le difficoltà che abbiamo avuto oggi sono state quelle. Ma la partita di oggi la metto da parte e penseremo alla prossima".