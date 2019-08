Manca un mese - Salernitana, scommessa Ventura. Cerci il sogno

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

In casa Salernitana il colpo a sorpresa è arrivato in panchina con la decisione di affidarsi a quel Gian Piero Ventura reduce da due esperienze – Italia e Chievo – non esaltanti e voglioso di tentare un ultimo rilancio della propria carriera prima di dedicarsi alla pensione. Attorno a lui la dirigenza proverà a costruire una squadra che possa riscattarsi dopo una stagione negativa chiusa con la salvezza ai play out. Anche se l’obiettivo più che una salvezza tranquilla è conquistare un posto ai play off.

Affari conclusi - Billong al centro della difesa, Kiyine in mezzo al campo e Giannetti in avanti sono i colpi più importanti dei campani in questa prima fase del mercato, ma anche l’arrivo del duttile Firenze non è da sottovalutare. Sono poi arrivati i giovani Carillo e Karo in difesa e Morrone in mezzo al campo.

Cosa manca - Innanzitutto serve sfoltire la rosa dai tanti esuberi che non rientrano nei piani societari per poi rinforzare la rosa in maniera adeguata come chiesto da Ventura. Il sogno è rappresentato da Alessio Cerci, fedelissimo di Ventura, e anch’egli in cerca di riscatto. Ma l’impressione è che almeno un paio di innesti in ogni reparto andranno fatti anche in base alle uscite con Pucino che potrebbe lasciare libero un posto sulla corsia destra per Jaroszynski, già allenato da Ventura a Verona.

Salernitana (3-5-2): Micai; Mantovani, BILLONG, Migliorini; Pucino, Firenze, Di Tacchio, KIYINE, Lopez; GIANNETTI, Djuric. Allenatore: Ventura (nuovo)