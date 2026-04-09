Inzaghi: "A Frosinone servirà la partita perfetta. Tutti ormai temono il Palermo"

Alla vigilia della sfida contro il Frosinone, anticipo della 34ª giornata del campionato di Serie B, il tecnico del Palermo Filippo Inzaghi ha parlato ai canali ufficiali del club rosanero presentando una gara chiave nella corsa finale della regular season.

Come arriva il Palermo a questa sfida?

"La squadra arriva molto carica. È una grande partita e siamo felici di giocarcela. Mancano poche giornate alla fine ed essere qui a contenderci questo obiettivo è già qualcosa di importante. È chiaro però che vogliamo vincere e andremo lì per fare una grande partita".

Il Frosinone di Alvini arriva da tre vittorie consecutive. Che differenze vede rispetto alla gara d’andata?

"Il Frosinone sta facendo un campionato straordinario, come noi, anzi meglio di noi perché ha quattro punti in più. Per questo abbiamo il dovere di andare lì a giocarcela e provare a vincerla, anche se non sarà semplice. Penso però che adesso tutti abbiano paura del Palermo: tutti sanno che il Palermo se la giocherà fino alla fine. Questo per noi è già un grande risultato ed è l’inizio di un grande percorso. Adesso dobbiamo cercare di fare la classica partita perfetta, perché per vincere servirà un grande Palermo. Siamo consapevoli di questo e siamo pronti".

Cinque partite al termine della regular season: quella di domani è il primo di tre scontri diretti?

"Noi dobbiamo guardare una partita alla volta, non possiamo andare oltre la gara di domani. Giocheremo in uno stadio esaurito e sappiamo che ci mancheranno i nostri tifosi. Questa purtroppo è una cosa molto grave per noi, perché conosciamo quanto la nostra gente ci dia sia in casa sia in trasferta. Speriamo di regalare loro questa vittoria".

Sfida nella sfida tra il secondo miglior attacco e la miglior difesa del campionato: quanto incidono questi numeri?

"È normale avere queste statistiche quando due squadre sono lì a contendersi obiettivi così importanti. Noi dobbiamo pensare a fare la nostra partita. Ho grande rispetto per il Frosinone e per Alvini: secondo me è un ottimo allenatore e sono contento per lui, perché dopo l’annata dello scorso anno meritava una stagione del genere. Però noi siamo consci della nostra forza e vogliamo metterla in campo".