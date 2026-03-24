Leccese sulla candidatura di Bari per Euro '32: "Opportunità per tutta la città"

Nella giornata di oggi è andato in scena a Roma un incontro fra il sindaco di Bari Vito Leccese e il Ministro dello Sport Andrea Abodi per fare il punto sulla candidatura del San Nicola per ospitare alcune partite dell'Europeo del 2032 che l'Italia organizzerà assieme alla Turchia. Al centro del confronto c’è stata la riqualificazione dello stadio San Nicola, un impianto costruito oltre trentacinque anni fa, che richiederebbe lavori stimati in oltre trenta milioni di euro per soddisfare i 130 requisiti UEFA, tra copertura integrale e adeguamenti infrastrutturali.

"Ringrazio il Ministro Abodi per questo confronto, fondamentale per fare chiarezza sul percorso da intraprendere per ospitare a Bari le partite di EURO 2032: rimaniamo con i piedi per terra e valuteremo se l’Europeo può essere ancora una opportunità per la città. - sono le parole di Leccese dopo l'incontro come riporta Rai News - Come già precedentemente spiegato, Bari non può affrontare questa candidatura con le risorse del bilancio comunale. Nei prossimi giorni verificheremo puntualmente con i tecnici della Federcalcio quali parametri indicati dalla UEFA siamo nelle condizioni di rispettare e quali invece no. Dopo la verifica tecnica, se gli apporti di finanziamenti esterni al civico bilancio lo consentiranno, prepareremo il nostro dossier.

Sono molto soddisfatto degli esiti dell’incontro promosso dal senatore Melchiorre perché è stata l’occasione per ribadire che il Comune affronterà le complessità della candidatura se questa potrà rappresentare una opportunità per migliorare i servizi e rifunzionalizzare un impianto costruito più di trentacinque anni fa