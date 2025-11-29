Mantova, Possanzini: "L'abbiamo approcciata bene. Merito a loro"

Dopo la netta sconfitta patita in quel di Venezia (3-0), Davide Possanzini, tecnico del Mantova, si presenta in sala stampa.

Queste le sue dichiarazioni, riportate da Pianetaserieb.it:

"Il Venezia me l’aspettavo dirompente, mi sono studiato tutte le partite e mi ricordo l’esperienza di questa estate. Secondo me la gara l’abbiamo interpretata bene, abbiamo fatto una buona partita nel primo tempo, ci stavamo riuscendo discretamente, ma il coraggio mancava perchè il loro impatto fisico si stava facendo sentire. La forza del Venezia era tanta e dopo l’espulsione abbiamo fatto fatica. Ce la siamo giocata, ma si deve riconoscere il merito degli avversari. È andata così".

"L’approccio è stato giusto, siamo rimasti in partita e siamo stati lucidi - continua -. A me piace fare diversi tipi di partite e ci si deve adattare agli avversari. Ci tengo che la squadra continui con questa mentalità, giocandosela fino alla fine. Mi porto a casa buone sensazioni, perchè stiamo bene a livello mentale".

Per poi concludere: "Di solito faccio questo ragionamento: quando affronti la squadra devi immaginarti quante volte vinceresti contro una squadra giocandoci dieci volte. Contro il Venezia forse una, ma perchè loro sono forti. Oggi i ragazzi non hanno perso la testa e sono molto contento di questo. Loro stanno bene, è un momento di forma, sono stati bravi. Secondo me hanno fatto uno step importanti sulla mentalità e noi dobbiamo portarci questo di buono".