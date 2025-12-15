Possanzini e un esonero che viene da lontano. Nonostante le parole del presidente Piccoli

"Non sono qui a difendere Possanzini ma a difendere il Mantova. Il fatto è che noi siamo straconvinti che il mister sia l’unica persona in grado di salvarci. La mia intenzione è di arrivare alla fine della stagione con Possanzini in panchina e aggiungo anche un paio di cose: la squadra per lui si getterebbe letteralmente nel fuoco, questo è stato uno dei motivi per cui anche nei momenti più difficili non è stato esonerato". Con queste parole il presidente del Mantova Filippo Piccoli aveva confermato il tecnico Davide Possanzini sulla panchina dopo il ko contro la Reggiana nel derby giocato una settimana fa.

A distanza di sette giorni tutto però deve essere cambiato in casa virgiliana visto che dopo la sconfitta in casa del Cesena, terza forza del torneo, arrivata subendo una rimonta dallo 0-2 al 3-2 finale la società ha deciso di esonerare l’allenatore che aveva riportato la squadra in Serie B dopo 14 anni. L’annuncio è arrivato nella serata di oggi, con poco dopo l’ufficializzazione di Francesco Modesto come sostituto, a interrompere un’avventura iniziata nel 2023 e che sembrava dovesse durare comunque fino a fine stagione nonostante la posizione dell’ex attaccante fosse traballante da qualche tempo.

Già a fine ottobre infatti Possanzini sembrava in procinto di essere esonerato per i cattivi risultati ottenuti, ma alla fine a pagare per tutti fu il direttore sportivo Christian Botturi, sostituito da Leandro Rinaudo, con il tecnico che in maniera piuttosto sorprendente ebbe una seconda possibilità per rimettere in sesto le cose, in parte anche riuscendoci grazie a tre vittorie di fila contro altrettante rivali salvezza come Sampdoria, Padova e Spezia. Poi qualcosa deve essersi nuovamente rotto nel meccanismo, e probabilmente anche nello spogliatoio, biancorosso con tre sconfitte di fila e infine il cambio di guida tecnica.