Ufficiale Mantova, ecco l'annuncio del nuovo allenatore: è l'ex Atalanta U23 Modesto

Con una stringata nota sui propri canali ufficiali il Mantova ha annunciato l'arrivo del tecnico che dovrà sostituire Davide Possanzini fino al termine della stagione e cercare di guidare il club virgiliano verso la salvezza. Come previsto si tratta di Francesco Modesto, ex tecnico di Cesena, Pro Vercelli, Vicenza e Atalanta U23, che torna in Serie B dopo l’esperienza appunto con il Crotone nel 2021-22 quando chiuse con la retrocessione in Serie C. Questo il comunicato:

"Mantova 1911 comunica di aver affidato l'incarico di allenatore della Prima Squadra a Francesco Modesto. Il tecnico sarà presentato nei prossimi giorni in conferenza stampa.

‍A Modesto il benvenuto da parte di tutto il Mantova 1911".

Modesto dovrebbe aver firmato un contratto fino a fine stagione con rinnovo automatico in caso di salvezza.