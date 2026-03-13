Modena-Spezia, De Luca e Gliozzi spezzano il digiuno: le punte tornano al gol

Il Modena ritrova i suoi attaccanti. La vittoria per 3-0 contro lo Spezia ha messo fine a un lungo e preoccupante digiuno delle punte a disposizione di Andrea Sottil, che non segnavano dall'ormai lontano 2-0 contro la Carrarese, quando Gregoire Defrel aveva firmato l'ultima rete del reparto offensivo gialloblù.

L'attesa è finita con una serata da protagonista assoluto per Manuel De Luca, arrivato in estate dalla Cremonese e indicato come uno degli acquisti più importanti del calciomercato invernale. L'attaccante ha realizzato una doppietta impreziosita anche da un assist, risultando il grande trascinatore del successo casalingo. A completare il tabellino ci ha pensato Ettore Gliozzi, il capocannoniere del Modena con 10 reti stagionali, che aveva visto ridursi sensibilmente il suo spazio dopo il mercato di gennaio ma che questa sera si è fatto trovare pronto quando chiamato in causa.

Un segnale importante per i Canarini, che nelle settimane precedenti avevano visto le reti arrivare esclusivamente da centrocampisti e difensori, con la coppia formata dai nuovi acquisti De Luca e Giuseppe Ambrosino (il più utilizzato nelle ultime uscite) rimasta a lungo a secco. Il problema in avanti rischiava di compromettere la corsa verso i playoff, ma la risposta del campo è arrivata nel momento più opportuno, con tre sfide ravvicinate all'orizzonte prima della pausa.