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Monza, Bianco: “Pensiamo solo alla Sampdoria. Colpani? Non deve accontentarsi"

Monza, Bianco: “Pensiamo solo alla Sampdoria. Colpani? Non deve accontentarsi"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Luca Bargellini
Oggi alle 14:04Serie B
Luca Bargellini

Alla vigilia della sfida contro la Sampdoria, il tecnico del Monza Paolo Bianco ha parlato in conferenza stampa, analizzando il momento della squadra e le prospettive per il finale di stagione.

Mister, il Monza giocherà le ultime quattro gare di venerdì: si aspetta un “venerdì da leoni”?
“Abbiamo la prima di queste quattro partite, che è la più importante. Dobbiamo fare bene la prima per affrontare al meglio anche le altre. Non dico che sia fondamentale, perché ce ne sono ancora tre, ma è molto importante: giochiamo prima delle altre e potremmo agganciare il Venezia e staccare il Frosinone, almeno per una notte. Dobbiamo pensare una partita alla volta: la mia testa è solo sulla Sampdoria”.

Caso è stato decisivo entrando dalla panchina: può partire titolare?
“Parto da una precisazione: col Bari abbiamo fatto un ottimo primo tempo, uno dei migliori della stagione, e non è vero che abbiamo creato poco. Su Caso sono d’accordo: è in grande condizione. Però entra quando la squadra è già in vantaggio e trova spazi diversi. Ha caratteristiche che in quel contesto sono molto efficaci. Chi ha giocato prima, come Dani Mota, ha fatto un lavoro enorme senza palla e per me l’equilibrio è fondamentale. Questo non significa che Caso non possa partire dall’inizio: è una possibilità, come per tutti”.

La Sampdoria arriva da tre vittorie: può essere una gara che dà ulteriore autostima?
“Noi affrontiamo tutte le squadre allo stesso modo. Anche il Bari veniva da una vittoria netta, ma a noi interessa poco. Abbiamo un obiettivo grande e possiamo raggiungerlo solo approcciando le partite come abbiamo fatto contro il Bari. Mancano quattro gare: dobbiamo provare a non sbagliarne più nessuna”.

Che Sampdoria si aspetta rispetto all’andata? E su Colpani?
“La Sampdoria è cambiata molto, è stata tre squadre diverse durante la stagione. A gennaio si è rinforzata tanto, con giocatori di talento ed esperienza come Pierini, Brunori, Begic ed Esposito. È una squadra forte per la categoria. Colpani ha fatto una buona partita, ma può fare molto di più. Non deve bastargli quanto fatto col Bari: deve dimostrare continuità in queste ultime quattro gare”.

Quanto contano le esperienze passate in questo finale?
“Per noi allenatori che siamo stati calciatori è un vantaggio aver vissuto certe situazioni. Ho vinto due campionati di Serie B e posso trasmettere quelle sensazioni. Cerco però di far vivere tutto con serenità: non conta solo l’obiettivo, ma anche come lo raggiungiamo”.

Pessina è in grande forma: cosa è cambiato?
“Non è scattato niente di improvviso. Veniva da un infortunio importante e serve tempo per tornare al top. Oggi è tornato il giocatore che conoscevamo e lo sta dimostrando anche con i gol. In questo momento abbiamo bisogno di questo Matteo”.

La squadra sembra arrivare al meglio a questo finale: sarà una grande partita a Genova?
“Deve esserlo. Sono convinto che faremo quattro grandi prestazioni, ma la più importante è quella di venerdì. Dobbiamo portare a casa il risultato pieno”.

State già pensando ai playoff?
“No, la testa è solo al presente. Abbiamo un obiettivo alla portata, arrivare tra le prime due. Se non dovessimo riuscirci, ci faremo trovare pronti per i playoff. Ma adesso non mi interessa guardare oltre”.

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