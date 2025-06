Ufficiale Monza, rinnovato il prestito di Zeroli dal Milan: resterà in biancorosso anche in B

vedi letture

Dopo una stagione divisa fra la Serie C con il Milan Futuro, dove ha messo a segno 4 gol in 15 presenze, e la Serie A con il Monza dove era arrivato in prestito a gennaio, per il centrocampista Kevin Zeroli nella prossima stagione ci sarà l’esordio in Serie B, ancora con la maglia biancorossa dei brianzoli.

Il Monza ha infatti annunciato di aver rinnovato per un’altra stagione il prestito dal Milan del centrale classe 2005 che dunque sarà a disposizione del neo tecnico Paolo Bianco per provare a vivere una stagione da protagonista in una delle candidate alla promozione in Serie A. Questo il comunicato del Monza:

"Kevin Zeroli sarà un calciatore del Monza anche nella prossima stagione, a titolo temporaneo dal Milan fino al 30 giugno 2026.

Nella sua prima esperienza al Monza il centrocampista ha collezionato 8 presenze in Serie A, mettendo in luce le sue qualità e realizzando il suo primo assist nel massimo campionato. In bocca al lupo Kevin".