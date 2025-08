TMW Weah saluta la Juventus e la Serie A, fatta per il suo passaggio al Marsiglia: i dettagli

Timothy Weah è pronto a diventare un nuovo giocatore dell’Olympique Marsiglia. Secondo quanto appreso dalla redazione di TuttoMercatoWeb, dopo settimane di contatti, l’operazione ha finalmente preso la via della chiusura: c’è un’intesa verbale anche con la Juventus, che ha dato il via libera al trasferimento. Il calciatore statunitense approda alla corte di De Zerbi in prestito oneroso da 1 milione di euro, con obbligo di riscatto fissato a 14 milioni, a cui si aggiungono 3 milioni di bonus legati a obiettivi individuali e di squadra.

Weah, che aveva ricevuto anche un sondaggio dal Nottingham Forest, ha sempre fatto sapere di voler approdare in Ligue 1, e in particolare al Marsiglia. Il club francese lo ha convinto con un progetto tecnico che lo vede protagonista, e ora manca solo l’ufficialità.

Le ultime parole di Damien Comolli su Weah

"Vuole andare al Marsiglia, ma nel calcio non si può scegliere una squadra perché, se non arriva l’offerta giusta, si resta ai margini. E l’offerta non è ancora arrivata. La proposta del Marsiglia per Weah non è adeguata, ho parlato con il giocatore invitandolo a prendere in considerazione anche altre offerte".