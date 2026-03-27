Nella goleada dell'Algeria brilla un 23enne della Serie B: esordio e gol per Ghedjemis

Una disfatta totale per il Guatemala, un dominio senza pietà dell'Algeria nell'amichevole odierna. Un settebello (7-0) che non lascia spazio a dubbi o incertezze, quanto invece un tabellino marcatori folto: apre le marcature Gouiri (doppietta) del Marsiglia, poi l'ex Manchester City Mahrez su rigore, Abada e l'ex Roma Aouar a calare il poker. Si aggiunge alla goleada anche Benbouali, ma chi davvero si è preso il suo momento di gloria è stato Fares Ghedjemis.

L'ala destra algerina, nato però a Montreuil in Francia e classe 2002, sta incendiando i campi di Serie B a suon di giocate e reti, ma questa sera ha avuto l'onore di debuttare con la Nazionale maggiore. Regalo concesso dal suo commissario tecnico, Vladimir Petkovic: entrato al minuto 61, Ghedjemis ha impiegato poco più di un quarto d'ora per siglare il suo primo gol con la maglia dell'Algeria. Tutto alla sua prima apparizione ufficiale.

Il procuratore del giocatore, Fabrizio Ferrari, ne ha parlato così di recente: "La conferma di Ghedjemis e dei fratelli Oyono a Frosinone è stata una grande scelta. - ha spiegato Ferrari - Con l'arrivo di Alvini c'è stata una rivoluzione, ma con ambizioni sempre molto alte. La voglia di essere una rivelazione in Serie B ha permesso ai ragazzi di esaltarsi".

Capocannoniere del Frosinone con 12 gol e da esterno d'attacco, Ghedjemis non si è mosso dal Frosinone nel mercato invernale. Al netto dei rumors: "Il rinnovo? Era un'opzione già presente nel contratto stipulato col Frosinone che era suo diritto esercitare. Le voci di mercato su di lui a gennaio? Ci teneva a chiudere una stagione con la promozione. L'intenzione è stata questa del ragazzo, con il Frosinone che potrebbe monetizzarne l'operazione in estate".