Padova, Mirabelli: "Andreoletti un figlio, ma anche i migliori vengono esonerati. Breda ci salverà"

“Matteo Andreoletti è come un figlio, quando lo presi arrivarono molte critiche, ma poi succedono certe dinamiche in cui la chimica si impalla. Anche gli allenatori più bravi al mondo vengono esonerarti e ora è successo anche ad Andreoletti”. Il direttore sportivo del Padova Massimiliano Mirabelli parla così in conferenza stampa del cambio di panchina effettuato nei giorni scorsi con l’arrivo dell’esperto Roberto Breda.

“Rimanere inermi sembrava quasi voler accettare che non vincere fosse la normalità, se vediamo che l’ingranaggio non gira più è nostro dovere intervenire e in questi casi vanno guardate le cose in modo positivo. - prosegue Mirabelli come riporta Trivenetogoal.it - Siamo feriti, ma non morti e non è tempo per fare il funerale a nessuno. Dobbiamo salvare la squadra”.

Spazio poi alla proprietà che ha messo il dirigente nelle condizioni di operare senza limiti: “Questa nuova proprietà regalerà cose importanti per i prossimi 30 anni e saranno invidiate da tutta Italia, non dovranno pentirsi del passo fatto e ci saranno anni belli anche per questa piazza. - conclude Mirabelli – Breda? Non criticatelo, prendetevela con me nel caso. Nessuno ha la bacchetta magica, ma volevamo un allenatore che conoscesse la categoria e la nostra squadra, un tecnico bravo che ha un’etichetta di chi sa subentrare. Abbiamo fatto questa scelta convinti che sia la migliore possibile. Dobbiamo difendere questa categoria e sono sicuro che Breda ci riuscirà”.