Padova, Sorrentino: "Dando colpe agli altri non se ne esce. Mettiamo qualcosa in più"

Dopo il match perso per 2-1 in casa contro l'Entella, il portiere del Padova Alessandro Sorrentino ha commentato: "Della partita c’è da dire poco, parla il secondo tempo che alla prima difficoltà quando si è preso goal ci siamo spenti - riporta Padovagoal.it -. Nello spogliatoio abbiamo parlato di questo, dobbiamo mettere qualcosa di più, bisogna pedalare è ancora lunga, bisogna lottare su ogni pallone e in questo momento non siamo contenti.

Sicuramente fa tanto l’atteggiamento perché se una palla mezza e mezza non vado con la cattiveria giusta, manca quello, però rimane sempre il problema che gli altri ci hanno messo qualcosa più di noi e si è visto in campo. I tifosi ci sostengono sempre, la curva ci è sempre vicina e comunque va loro sono con noi, sicuramente questa cosa fa onore a loro e fa piacere a noi.

L’anno scorso si compensava di più con la cattiveria agonistica, quest’anno con i ragazzi nuovi si è creato ugualmente un gruppo e va migliorata nel bene di tutti, se si comincia a dare colpe agli altri non se ne esce più, dobbiamo mettere qualcosa in più senza pensare al resto. Il gruppo è sano, ci vogliamo bene, c’era del nervosismo perché si poteva fare meglio".