Padova, Sorrentino sugli scudi. E dalla Serie A si muovono due club

Arrivato nell’estate del 2025 in prestito dal Monza per affiancare quel Mattia Fortin che oggi è al Palermo, Alessandro Sorrentino è oggi uno dei punti di forza, e dei beniamini della tifoseria, a Padova dove si sta confermando su latissimi livelli.

La scalata di Sorrentino e l’attenzione dalla Serie A

Se lo scorso anno ci mise una dozzina di partite a scalzare Fortin dal ruolo di titolare, prima gara all’undicesima giornata e titolare inamovibile dalla quattordicesima in poi, quest’anno la musica è stata diversa fin da subito con il classe 2002 confermato come numero uno con alle spalle il franco-lusitano Mouquet e l’italiano Scaglia. I risultati del portiere, che si era messo in mostra nel 2021/22 a Pescara in Serie C venendo poi acquistato al Monza in Serie A, sono stati più che positivi con appena 11 gol subiti in 10 gare e ben quattro clean sheet in campionato. Prestazioni che non sono passate inosservate tanto che, come riporta il Corriere Veneto, due club di Serie A avrebbero già inviato i propri osservatori a visionarlo da vicino in almeno tre occasioni distinte. Già a gennaio dunque qualcosa potrebbe muoversi, anche se difficilmente il Padova si priverà di uno dei suoi punti di forza a stagione in corso.

Il coro dei tifosi

Sorrentino ha conquistato con le sue prestazioni e il suo atteggiamento anche la parte più calda della tifoseria biancoscudata che solitamente non deroga dai canti dedicati alla squadra. A Sorrentino infatti, cosa più unica che rara, la curva ha dedicato un coro personalizzato, segno di quanto il portiere sia entrato nei cuori dei tifosi.

Cosa più