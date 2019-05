Pescara, Bettella può restate. Piace Di Livio jr per l'attacco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Pescara guarda alla prossima stagione dopo l’eliminazione per mano dell’Hellas Verona ai play off. In attesa della scelta dell’allenatore, Luciano Zauri è il favorito, il club abruzzese lavora anche al mercato con la volontà di proseguire nel mix fra giovani ed esperti che ha dato i suoi frutti nelle ultime stagioni. Sul fronte dell’esperienza ci saranno le conferme di Hugo Campagnaro e Cristiano Del Grosso mentre l’esterno offensivo Manuel Marras sembra pronto a lasciare il club. Lo riferisce Il Centro in edicola facendo il punto anche sui giovani: in difesa arriverà sicuramente Gabriele Zappa, classe ‘99, dall’Inter e si punta a rinnovare il prestito di Davide Bettella, classe 2000, dall’Atalanta, mentre il destino di Riccardo Sottil, classe ‘99, è appeso a un filo e dipenderà molto da quale proprietà si insedierà a Firenze. In entrata infine piace molto Lorenzo Di Livio, classe ‘97, esterno offensivo della Robur Siena, ma di proprietà della Roma.