Pescara, Saio: "Come sorpresa di Pasqua vorrei la salvezza. Possiamo farcela"

“Dopo un anno che non giocavo inizialmente ho fatto fatica, ma i compagni mi hanno sempre messo a mio agio e rincuorato”. Il portiere del Pescara Ivan Saio intervistato dal Tg8 di Rete 8 ha parlato così del suo ritorno in campo, dopo l’infortunio del titolare Sebastiano Desplanches, a distanza appunto di un anno dall’ultima apparizione avvenuta il 26 gennaio del 2025 nella sfida contro il Perugia in Serie C.

L’estremo difensore dopo l’esordio in Serie B con l’Avellino ha giocato altre sette gare in campionato dimostrando una buona affidabilità: “Il momento più bello? Forse alla fine della partita contro l’Avellino, era venuto mio fratello a vedermi e l’ho visto gioire come se fosse sceso lui in campo. - prosegue Saio con una sogno nel cassetto - Cosa vorrei come sorpresa per Pasqua? La salvezza. Sono sicuro che possiamo conquistarla”.

Infine un pensiero alla trasferta in casa della Reggiana, uno scontro diretto fondamentale per la rincorsa salvezza: “Reggio è una piazza importante e calda, ma noi siamo molto carichi ed entusiasti per poter mostrare il nostro valore”.