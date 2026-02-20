Due mesi per conquistare il futuro: Saio pronto a prendersi la porta del Pescara
In attesa dell’arrivo dello svincolato Magnus Brondbo, classe 2005 ex Bodo Glimt, che sbarcherà in Italia lunedì per mettersi a disposizione del tecnico Giorgio Gorgone, toccherà ancora a Ivan Saio difendere i pali della porta del Pescara scendendo in campo da titolare per la prima volta in stagione.
Un’occasione importante per il classe 2002 che dopo essersi messo in mostra in Serie C con le maglie di Arzignano Valchiampo (28 presenze nel 2022/23) e del Brindisi (24 presenze nel 2023/24), lo scorso anno era approdato nel club abruzzese trovando poco spazio alle spalle del titolarissimo Alessandro Plizzari e scendendo in campo in solo quattro occasioni. Stesso copione di quest’anno alle spalle di quel Sebastiano Desplaches il cui infortunio nell’ultimo turno ha aperto le porte a Saio e al suo esordio in Serie B.
Nei prossimi due mesi, questo il periodo di stop previsto per l’ex portiere dell’Under 21 azzurra, dunque Saio si gioca una grande opportunità per dimostrare il proprio valore e conquistarsi la conferma, magari con i gradi da titolare nella prossima stagione, in Abruzzo. Oltre ovviamente a cercare di contribuire alla salvezza della squadra biancazzurra.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.