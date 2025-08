Ufficiale Reggiana, ecco il rinforzo in difesa. Quaranta saluta la Juve Stabia e firma un biennale

Ne avevamo parlato proprio questa mattina, e ora arriva l'ufficialità, perché il difensore Danilo Quaranta sposa la causa Reggiana, firmando un contratto biennale con la formazione granata: il classe 1997 lascia quindi a titolo definitivo la Juve Stabia.

Di seguito, la nota della truppa emiliana:

"AC Reggiana acquisisce a titolo definitivo dalla Juve Stabia il diritto alle prestazioni sportive del difensore Danilo Quaranta, che si lega al club granata un contratto fino al 30 giugno 2027.

Difensore classe ’97, nato a Teramo, è cresciuto calcisticamente nel Settore Giovanile dell’Ascoli e ha vestito da professionista le maglie di Olbia, Pistoiese, Catanzaro, prima di fare ritorno al club che lo ha formato. In quattro stagioni con la maglia bianconera, dal 2020, mette insieme oltre 100 presenze in Serie B realizzando 2 reti. A metà dello scorso campionato avviene il trasferimento alla Juve Stabia, di cui veste i colori in 9 gare ufficiali.

Benvenuto a Reggio Emilia, Danilo!".

Ha fatto poi seguito la nota della Juve Stabia: "La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver ceduto a titolo definitivo il difensore Danilo Quaranta all’A.C. Reggiana.

Arrivato nella sessione invernale del calciomercato 2024/25, Quaranta ha collezionato 9 presenze nel campionato di Serie BKT.

La società desidera ringraziare Danilo per la professionalità, la dedizione e l’attaccamento alla maglia dimostrati durante i suoi 6 mesi in gialloblù, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera".