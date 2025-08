Ufficiale Bra, arriva in prestito annuale dalla Cremonese il classe 2001 Alessio Brambilla

Alessio Brambilla ha "sposato il progetto" dell'A.C. Bra. Con grande orgoglio e dopo un intenso lavoro tra le parti interessate, il club giallorosso annuncia la firma del centrocampista centrale nato a Vimercate nel 2001. Giunge nella città della Zizzola, dalla Cremonese, in prestito gratuito.

Predilige il ruolo di mediano, ma sa incarnare con duttilità le varie caselle del centrocampo. Nelle giovanili del Milan, ha giocato con la casacca rossonera negli Under 17 e nella Primavera; passa al Cesena in C e poi diventa un calciatore della Cremonese; al Gubbio e alla Feralpisalò (in entrambe le occasioni, in Serie C) mette in mostra la sua personalità e la sua potenzialità.

Ha raggiunto il ritiro in Valle d'Aosta e i suoi nuovi compagni (soggiorno a Saint-Vincent e allenamenti a Montjovet), mettendosi a disposizione di mister Fabio Nisticò e dello staff tecnico. Nella foto, è con il DT Stefano Sorrentino e il DS Ettore Menicucci.