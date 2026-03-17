Reggiana-Monza 0-0, le pagelle: Micai salvatore; Mota abulico
REGGIANA
Micai 7 - I suoi miracoli risultano determinanti al risultato finale.
Lusuardi 6 - Salva i suoi interventi sono efficaci e puntuali.
Quaranta 6 - Regge l'urto delle offensive biancorosse.
Papetti 6 - Anche lui, come il compagno, non sbava in difesa.
Rover 6,5 - Ottima gara per l'esterno che si rivela uno dei migliori dei suoi per corsa e sostanza. Dall'83' Bonetti sv
Portanova 5,5 - Subisce le avanzate ospiti, tardando le proprie giocate. Dall'83' Mendicino sv
Reinhart 5,5 - Non eccelle in mezzo al campo, sbavando in alcune occasioni. Dal 75' Bertagnoli sv
Charlys 5,5 - Le sue fiammate tardano ad arrivare.
Fripaldelli 5 - Il suo nome non viene mai pronunciato dai commentatori, il che dice tutto.
Girma 6,5 - Si sacrifica e sa pungere quando può. Egregio. Dal 75' Bozhanaj sv
Novakovich 5 - Manca di sponde e pericolosità, risultando totalmente assente dalla gara.
Lorenzo Rubinacci 6 - Schiera una squadra che, anche se sofferente, dimostra di reggere l'urto di una corazzata come quella brianzola, chiudendosi e ripartendo a dovere.
MONZA
Thiam 6 - Gara senza apprensioni per lui.
Ravanelli 6 - Gara giocata bene per lui.
Delli Carri 6,5 - Chiude puntualmente quando chiamato in causa, sventando almeno due chiari pericoli.
Carboni 5,5 - Gara sbiadita per lui, che appare in difficoltà sin dai primi minuti di gioco.
Bakoune 5 - Non si evidenzia praticamente mai sulla fascia, mancando di spinta e cross.
Colombo 7 - E' l'anima biancorossa. Sostanza ed occasioni per lui, che sfiora il gol in più occasioni.
Pessina 6 - Gara sufficiente per il capitano biancorosso, che si limita però al compitino.
Azzi 6,5 - Gira che ti rigira l'esterno brianzolo è sempre uno tra i più pericolosi. Dal'82' Colpani sv
Hernani 6 - A differenza di quanto ci aveva abituato, oggi si limita al compitino. Dal 64' Caso 5,5 - Il suo ingresso non cambia di molto le carte in tavola. La sua testardaggine non premia.
Mota 5 - L'attaccante portoghese fatica ancora a trovare la giusta forma, sprecando anche un pallone d'oro. Dal 64' Petagna 6 - Gioca sicuramente meglio del compagno sostituito, ma le occasioni mancano anche per lui.
Cutrone 5,5 - Tarda ad evidenziarsi in avanti, mancando di spunti preziosi. Dal 64' Alvarez 5,5 - Trasparente per tutto il suo utilizzo. Ai monzesi servirebbe il vero Alvarez, quello dei primi tempi.
Paolo Bianco 6 - Lo squadrone biancorosso perde l'occasione di allungare nuovamente sul Palermo, giocando una gara solamente sufficiente, subendo le ripartenze granata e mancando di cinismo.