Fonte: Luca Esposito

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Al termine della seduta di rifinitura che si è svolta questo pomeriggio, il tecnico della Salernitana Ventura ha diramato la lista di convocati per il match di domani, valido per la 6^ giornata del campionato di B, contro il Chievo Verona.

Non ci saranno gli infortunati Lombardi, Akpro, Billong, Mantovani e Jallow; non convocato nemmeno Heurtaux per motivi atletici.

Di seguito l'elenco completo:

Portieri: Micai, Russo, Vannucchi

Difensori: Jaroszynski , Karo, Lopez, Migliorini, Pinto

Centrocampisti: Di Tacchio, Dziczek, Firenze, Kalombo, Kiyine, Maistro, Morrone, Odjer

Attaccanti: Cerci, Cicerelli, Djuric, Giannetti, Gondo