© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

"Turnover? No grazie", scrive Il Mattino nelle sue pagine sportive. Salernitana in Liguria all'insegna della continuità. In campo gli stessi uomini reduci dal ko al Pordenone. Ventura: "Siamo cresciuti tanto, mi aspetto un'altra conferma". Jallow recupera ma non sarà titolare.