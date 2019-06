Salernitana, Lopez: "A Venezia sarà una battaglia, salviamoci"

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il difensore della Salernitana Walter Lopez ha parlato del momento dei granata: "Siamo finiti in crisi senza sapere bene perché, ci mancava solo una vittoria per salvarci. Da Gregucci a Menichini, cosa è cambiato? Intanto il modulo, siamo passati dal 3-5-2 al 4-3-3. E poi la squadra ha ritrovato un po’ di entusiasmo insieme con i tifosi. Che nella partita d’andata sono stati fantastici. Dove preferisco giocare? Terzino sinistro nella difesa a 4 o esterno di centrocampo con la difesa a 3. Ho provato solo una volta a fare il centrale ma è stato un episodio. Le proteste di Tacopina? Sono cose che accadono, a Venezia sarà una battaglia. La C? Speriamo di no, la salvezza sarebbe il modo migliore per festeggiare".