TMW Sampdoria, Fredberg: "Uniti verso la salvezza. Lombardo fino alla fine della stagione"

"Sono qui per dire che abbiamo una buona atmosfera all’interno del nostro club". Jesper Fredberg prende la parola. Il momento della Sampdoria è certamente complicato e il successo contro l'Avellino ha sì migliorato la classifica ma non ha tirato fuori la squadra dalle secche della zona retrocessione. Il CEO dell'Area Football però ha voluto mettere in chiaro alcuni aspetti: "E su questa parte, è anche importante per noi dire che per ora il club ha deciso che Attilio Lombardo continuerà a ricoprire il ruolo di Head Coach per il resto della stagione. Accanto a questo vi dico che rafforzeremo anche lo staff attorno ad Attilio portando un assistant coach, il Sig. Dan Thomassen, che inizierà a lavorare con noi a partire da domani".

Oltre a Thomassen, ufficializzato nella giornata di ieri, ci sarà un altro ingresso sempre nello staff tecnico: "Nei prossimi giorni poi arriverà ad integrare il gruppo di lavoro anche un Analyst e non appena possibile condivideremo con voi anche questo nuovo ingresso. Penso che questo sia un forte segnale rispetto a quelle che erano e sono le nostre intenzioni. Vogliamo supportare il gruppo di lavoro e vogliamo unire nel club tutti quanti, insieme. Un ultimo passaggio: io sono, o meglio noi siamo davvero tristi di dover leggere nei giornali cose relative a tensioni, problemi all’interno del club…Questo non è affatto così. I giocatori sono motivati al massimo, ed al contempo tutti noi per finire le ultime sei partite nel miglior modo possibile, per la Sampdoria. Non solo per tutti noi, ma anche e soprattutto per i t nostri ifosi. Ed è questo quello su cui dobbiamo adesso mettere il nostro focus. Siamo uniti, siamo e saremo concentrati unicamente sulle prossime sei partite per le quali daremo tutto ciò che abbiamo".

Sul suo futuro chiosa: "Sarò sicuramente qui l'anno prossimo. E naturalmente, questa stagione è stata lontana da ciò che ci aspettavamo. Ma questo significa anche che adesso abbiamo piena consapevolezza e sappiamo dove dobbiamo intervenire. C'è stata troppa turbolenza in questo club e ciò di cui la Sampdoria ha bisogno è la stabilità. E quella è un qualcosa che non può creare un uomo solo, ma dobbiamo crearla insieme, tutti noi. Penso che sia il modo migliore per guardare al futuro".