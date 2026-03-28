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La conferma di Lombardo e i programmi per il futuro. Sampdoria, parla Fredberg

La conferma di Lombardo e i programmi per il futuro. Sampdoria, parla FredbergTUTTO mercato WEB
Daniel Uccellieri
Oggi alle 00:34I fatti del giorno
Daniel Uccellieri

“Sono qui per ribadire che all’interno del club si respira un buon clima”. A parlare è Jesper Fredberg, intervenuto in un momento tutt’altro che semplice per la Sampdoria. Il successo contro l’Avellino ha dato un po’ di ossigeno alla classifica, ma non è bastato per allontanare i blucerchiati dalla zona retrocessione. Il CEO dell’Area Football ha però voluto chiarire alcuni punti fondamentali: “Su questo fronte è importante essere chiari: il club ha deciso che Attilio Lombardo resterà Head Coach fino al termine della stagione. Inoltre rafforzeremo lo staff al suo fianco con l’arrivo di un assistant coach, Dan Thomassen, che inizierà a lavorare con noi già da domani”.

Non solo Thomassen, ufficializzato nelle scorse ore: lo staff tecnico sarà ulteriormente ampliato. “Nei prossimi giorni inseriremo anche un analyst nel gruppo di lavoro e comunicheremo presto tutti i dettagli. È un segnale forte delle nostre intenzioni: vogliamo sostenere il team e creare unità all’interno del club. Mi dispiace leggere sui giornali di presunte tensioni o problemi interni: non è così. I giocatori sono altamente motivati, così come tutti noi, con l’obiettivo di affrontare al meglio le ultime sei partite. Lo dobbiamo a noi stessi e soprattutto ai nostri tifosi. Ora conta solo restare uniti e concentrati su questo finale di stagione, dando tutto quello che abbiamo”.

In chiusura, Fredberg guarda anche oltre il presente: “Sarò qui anche il prossimo anno. Questa stagione è stata al di sotto delle aspettative, ma ci ha dato piena consapevolezza su ciò che va migliorato. C’è stata troppa instabilità: la Sampdoria ha bisogno di ritrovare equilibrio. E la stabilità non può dipendere da una sola persona, ma deve essere costruita insieme, da tutti. È da qui che dobbiamo ripartire per il futuro”.

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