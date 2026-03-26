TMW Sampdoria, la squadra in visita al "Gaslini": consegnate uova di Pasqua ai bimbi

Come ogni anno si rinnova la tradizione. La Sampdoria, con il gruppo squadra al gran completo, ha fatto visita ai piccoli bambini ricoverati all'Ospedale "Giannina Gaslini" di Genova. Un momento in cui giocatori insieme allo staff tecnico e alla dirigenza hanno incontrato i degenti dell'istituto pediatrico, eccellenza ligure, consegnando loro le uova di cioccolato in vista delle festività pasquali ed, in collaborazione con il club blucerchiato, gadgets donati anche dalla Serie BKT.

La squadra al completo

Erano passate da poco le 15 quando il pullman ha varcato i cancelli dell'istituto. Alla spicciolata sono scesi tutti i giocatori con capitan Alex Ferrari in testa. Presenti anche il CEO dell'Area Corporate Raffaele Fiorella, il CEO dell'Area Football Jesper Fredberg, il Coordinatore dell'Area Tecnica Giovanni Invernizzi, il direttore sportivo Andrea Mancini e il Segretario Generale Massimo Ienca.

Le parole di Fiorella

E proprio il CEO dell'Area Corporate ha commentato la visita: "Rinnoviamo di anno in anno questo incontro col Gaslini, anzi più volte l'anno perché facciamo sia a Natale sia a Pasqua. Un momento fondamentale. La Sampdoria e il mondo dello sport non devono mai dimenticare questa componente sociale ed emotiva. Tutti, e soprattutto nel mondo del calcio, devono pensare a quanto sono fortunati rispetto a gente che soffre. Se solo per un momento noi possiamo regalare un sorriso, noi come Sampdoria e come singole persone siamo sempre a disposizione".