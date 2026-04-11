TMW Sampdoria, scontro salvezza a Pescara: tre punti e un dubbio da sciogliere per Lombardo

Sfida ad alta tensione all'Adriatico. La Sampdoria non vuole abbassare la guardia ma allo stesso tempo cercare di sfruttare l'onda delle due vittorie consecutive ottenute in casa contro Avellino ed Empoli. Il calendario propone questo pomeriggio la gara contro il Pescara di Lorenzo Insigne, colpo di questo mercato invernale che sembra aver rivitalizzato gli abruzzesi. Testa bassa dunque e pedalare, il diktat che arriva da Attilio Lombardo che non ha alcuna intenzione di guardare la classifica ma cercare i tre punti che possono far respirare ancora di più la sua squadra.

Un secondo playout

Un mini-torneo. Così ha detto il tecnico blucerchiato ai suoi ragazzi sugli impegni che li hanno attesi e che li attenderanno. Un primo playout, ha sottolineato ieri ai media in conferenza, è stato vinto (quello contro gli azzurri di Fabio Caserta), adesso è arrivato il momento di vincere anche il secondo sul campo dei biancazzurri e con uno stadio che si preannuncia bollente. Non mancherà la presenza di sostenitori blucerchiati, frenata però dalle restrizioni che hanno portato la vendita dei tagliandi del settore ospiti ai soli possessori della tessera del tifoso. Saranno comunque 147 i tifosi presenti oggi.

Dubbio Pierini

E il mister dovrà sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Uno riguarda Nicholas Pierini. L'attaccante ieri non si è allenato con i compagni per precauzione in seguito ad una botta subita nei gironi scorsi sempre in allenamento. Il giocatore è comunque con il gruppo ed è stato regolarmente convocato. Le prossime ore saranno decisive.