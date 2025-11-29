Sudtirol-Avellino 0-1, le pagelle: Masiello in difficoltà, Fontanarosa in crescita

Risultato finale: Sudtirol-Avellino 0-1

SUDTIROL

Adamonis 6 - Statistiche alla mano viene punito sul primo e unico tiro in porta dell'Avellino.

Kofler 6 - Calciatore molto interessante, altra prestazione solida e senza sbavature.

Masiello 5 - Sbaglia l'anticipo su Tutino e l'attaccante manda in porta Biasci per lo 0-1. Per 45 minuti sembra in affanno. Dal 70' El Kaouakibi 6 - Buon impatto, spinge tanto.

Veseli 6 - Forse non è ben posizionato in occasione della rete decisiva, ma complessivamente gioca una gara sufficiente ben disimpegnandosi soprattutto nella ripresa.

Molina 6 - Indossasse un contachilometri lo farebbe esplodere per quanto corre. Condizione fisica eccellente e tantissimi cross che i compagni non sfruttano a dovere.

Coulibaly 5 - Un bel cross per Davi non basta per raggiungere la sufficienza. Prende un giallo evitabile, rischia il secondo e sbaglia molto dal punto di vista tecnico. Dal 45'st Tait 6 - La grinta del capitano per spingere i compagni. Prova generosa e di personalità, come sempre.

Casiraghi 6 - Ci prova tre volte su calcio piazzato, il legno gli dice di no. In altre due occasioni il pallone si abbassa in ritardo.

Tronchin 5,5 - L' insostituibile di mister Castori resta sotto la doccia all'intervallo per evitare rischi, visto che era ammonito. Si inserisce in zona gol, ma non sempre è lucido nell'ultima giocata. Dal 45' st Martini 5,5 - Partecipa alla fase offensiva e ha due chance dal limite dell'area.

S. Davi 5,5 - Per due volte brucia il diretto avversario sul secondo palo, ma non riesce a indirizzare il pallone verso la porta. Dal 45' Zedadka 5,5 - Una sola occasione per pareggiare, ma Daffara è decisivo.

Merkaj 5,5 - Nulla da dire sul piano dell'intensità e della cattiveria agonistica, da una sua generosa iniziativa nasce una grossa chance per i padroni di casa. Un po' confusionario nella ripresa.

Odogwu 5 - Contro una delle difese più perforate della categoria incappa in una giornata decisamente no. Cambio anche tardivo visto quello che aveva fatto fino a quel momento. Dal 65' Pecorino 5,5 - Senza dubbio più vivace rispetto ai compagni di reparto, ha tre occasioni ma oggi la palla proprio non voleva saperne di entrare.

Fabrizio Castori 6 - Due mesi senza vittorie è dato preoccupante solo a livello statistico. Perchè, guardando le prestazioni, guida una squadra che ha cuore e organizzazione. Manca la stoccata finale.

AVELLINO

Daffara 6,5 - Una grande parata e tante uscite che trasmettono sicurezza ai compagni di squadra. Finalmente porta inviolata.

Enrici 6 - Primi 20 minuti con qualche difficoltà, cresce col passare dei minuti e regge bene in un finale contraddistinto dall'assalto dei biancorossi.

Simic 6,5 - Calciatore ormai insostituibile, media voto alla mano è l'innesto più azzeccato del mercato estivo. Un gigante nel gioco aereo.

Fontanarosa 7 - La miglior prestazione stagionale da parte di un calciatore giovane, ma che ha la personalità del veterano. Almeno quattro interventi determinanti in piena area piccola. Promosso a pieni voti.

Missori 6 - Il tipo di partita richiede meno spinta del solito, svolge bene il suo compito presidiando con attenzione la corsia di competenza.

Palmiero 6 - Oggi poco spazio per la fantasia: bisognava portare a casa punti e Biancolino chiede soprattutto sostanza. Si cala nel tipo di gara e combatte assieme ai compagni. Dal 61'Kumi 5,5 - Entra per dare una mano in fase difensiva, non sempre è attento in copertura.

Sounas 6 - Anche lui sacrificato sull'altare di un modulo più difensivo che non gli consente di esprimere il massimo delle sue potenzialità tecniche. Apporto importante a metà campo, leggero calo nel secondo tempo. Dal 79' Gyabuaa sv

Cancellotti 6,5 - Bellissimo il duello con Molina, uno degli esterni più propositivi del campionato. Gara tatticamente intelligentissima, nel finale è decisivo in diverse circostanze. La sensazione è che sulla fascia si senta più a suo agio rispetto a quando gioca braccetto.

Palumbo 6,5 - Trequartista in costruzione, mediano basso quando c'è da coprire, poi mezzala per braccare quasi a uomo un cliente scomodo e pericoloso come Casiraghi. Ovunque venga messo riesce a incidere. Dal 79' Besaggio sv.

Tutino 6,5 - Costante crescita fisica per l'ex attaccante della Salernitana, autore di un super assist che Biasci non sfrutta. Una spina nel fianco per tutta la difesa di casa. Dal 68' Insigne 5,5 - Dovrebbe far ripartire la squadra, ma sembra faccia fatica a entrare pienamente in partita.

Biasci 6 - Il calcio regala storie incredibili, visto che doveva partire dalla panchina ma si ritrova titolare per l'infortunio nel riscaldamento di Patierno. Segna un bel gol, quarto stagionale, e ne sfiora un altro nella ripresa. Ma non è ancora brillantissimo. Dal 68' Crespi 6 - Preziosissimo lavoro di fisico per guadagnare campo e punizioni.

Raffaele Biancolino 6,5 - Tante volte la sua squadra ha giocato bene, ma è stata punita al primo errore. Oggi raccoglie più del dovuto, ma conta la classifica e ha motivo per essere soddisfatto. Allontana le voci dell'esonero.