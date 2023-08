ufficiale Altro rinforzo per l'attacco dello Spezia: dall'Inter arriva Francesco Esposito

Dopo Antonucci lo Spezia deposita il contratto di un altro rinforzo per l'attacco di mister Alvini. Si tratta di Francesco Pio Esposito, il più giovane dei tre fratelli scuola Inter, che si trasferisce in Liguria a titolo temporaneo dal club lombardo. Per il classe 2005, che già si stava allenando con i liguri, si tratta della prima esperienza fra i professionisti. Lo comunica il sito della Lega B nell'apposita sezione di calciomercato.

Esposito in maglia bianca ritrova il fratello maggiore Sebastiano Esposito arrivato lo scorso gennaio dalla SPAL. il più giovane degli Esposito questa estate con la Nazionale Under 20 disputando sei gare, con un gol, al Mondiale che ha visto gli azzurrini chiudere al secondo posto.