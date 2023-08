ufficiale Continuano le risoluzioni a Venezia. Anche Baudouin saluta il club

In casa Venezia continuano gli addii di quei giocatori arrivati negli anni scorsi e che dopo essere stati aggregati alla Primavera non hanno effettuato il salto in prima squadra. Nella giornata di oggi è infatti arrivata un'altra risoluzione che fa seguito a quelle di Domenico Rossi, Luca Popa, Aaron Kacinari, Melvin Remy e Mattia Perissinotto. Si tratta del difensore francese Baudouin. Questa la nota del club lagunare:

Il Venezia FC comunica di aver raggiunto l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto del calciatore francese Noah Baudouin.

Il difensore classe 2004, arrivato in laguna nell’estate 2021, ha collezionato 51 presenze con la maglia della Primavera totalizzando 7 gol ed 1 assist, disputando inoltre una partita di Coppa Italia con la Prima Squadra.

Buona fortuna, Noah.