ufficiale Lazio, il giovane Crespi si fa le ossa in B: va in prestito a Cosenza

Nuovo acquisto per il Cosenza, che ha reso noto l'arrivo dalla Lazio di Valerio Crespi, attaccante classe 2004 che arriva in Calabria in prestito. Di seguito il comunicato del club.

"La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Valerio Crespi proveniente dalla S.S. Lazio. Nato a Roma il 4 agosto 2004, l’attaccante si trasferisce in rossoblù a titolo temporaneo con accordo fino al 30 giugno 2024. Crespi, attaccante di piede mancino e fisicamente strutturato, ha svolto il percorso di crescita nel settore giovanile della Lazio e nelle ultime due stagioni ha disputato 48 gare con la formazione Primavera siglando 35 reti e fornendo 4 assist, risultando capocannoniere nell’ultimo campionato. Il suo talento adesso è al servizio del Cosenza".