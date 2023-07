ufficiale Lecco, Lorenzo Pinzauti rinnova: firmato un biennale

Lorenzo Pinzauti rinnova con il Lecco. Di seguito il comunicato del club sull'attaccante: "Calcio Lecco 1912 è lieta di annunciare il prolungamento del contratto di Lorenzo Pinzauti fino al 30 giugno 2025. Siamo felici di averti con noi per altri 2 anni Lorenzo, non vediamo l’ora di rivederti in campo per queste stagioni!".