La Società Novara Football Club è lieta di annunciare di aver raggiunto l’accordo per il tesseramento, fino a giugno 2023, di Ivan Varone. Centrocampista, classe 1992, Ivan cresce nel settore giovanile del Siena prima di sviluppare la propria carriera principalmente tra Serie B e Serie C. Diverse le maglie vestite, tra cui Reggiana, Ternana e Carrarese. Con i granata di Reggio Emilia trionfa nei playoff di Lega Pro 2019/20, fornendo l’assist decisivo per la vittoria finale contro il Bari. La stagione successiva in Serie B gioca con costanza, siglando 6 reti. L’ultima esperienza è nella massima serie greca con il Panetolikos. Calciatore duttile, sa ricoprire tutti i ruoli del centrocampo, esprimendo le sue caratteristiche migliori da mezzala. Indosserà la maglia numero 33.