Varone: "Spero di giocare ancora alla Salernitana, magari in B. Ai play off tifo per loro"

Il centrocampista del Gubbio Ivan Varone è intervenuto ai microfoni di SeiTV per parlare della corsa play off della Salernitana, a cui è ancora legato contrattualmente, sognando un ritorno magari in Serie B: “Sono ancora un giocatore della Salernitana e mi sono lasciato in buoni rapporti con i ragazzi. Faccio il tifo a prescindere. Il derby è una partita tosta, ma lo sono tutte: non ci sono risultati scontati. Sarà una bella partita, ma se Salerno si accende sarà dura per tutti venire a vincere”.

Il futuro di Varone? Gubbio, Salernitana o un’altra squadra?

"Sono un giocatore della Salernitana e ho lavorato forte per conquistarmi Salerno. A Gubbio sapevo di dover fare questi tre mesi e li ho sfruttati per dimostrare che ci sono ancora. Non sono uno che stava male o aveva problemi. Da dicembre a febbraio non ho giocato e qualcuno poteva pensare il contrario. Volevo dimostrare a me stesso di essere ancora un giocatore forte e con tanta fame. - si legge su Tuttosalernitana.com - Spero e vorrei ancora giocare a Salerno, magari in Serie B, perché faccio il tifo per la squadra e per i ragazzi a cui voglio bene. Poi le scelte le farà chi di dovere. Auguro però il meglio a tutte le persone che sono lì, sono legato a tutti. Spero che questi playoff vadano nel migliore dei modi, ne sono convinto: ho visto la carica del mister e so che c’è tanta voglia di fare bene. Se l’entusiasmo sarà quello visto oggi all’Arechi, sarà dura per tutti venire a giocare a Salerno".

Ha affrontato Campobasso, Pianese e Ascoli: possono insidiare la Salernitana?

"A livello di gioco, l’Ascoli è quella che mi ha impressionato di più, anche rispetto alle squadre del Girone C che ho affrontato nei primi sei mesi. Ha qualità e sa sempre cosa fare in campo. Concede qualcosa, ma è molto forte, così come il Campobasso che ha ottimi giocatori. La Pianese sta facendo bene: magari non ha grandi nomi, ma ha una forte unione di intenti. Due turni playoff non si superano per caso".