Focus TMW La Top 11 del Girone B di Serie C: Varone ha già conquistato Gubbio

E’ andata in archivio la 27^ giornata nel Girone B di Serie C. Questi i risultati:

Bra – Ascoli 1-3

Guidonia Montecelio – Forlì 2-2

Livorno – Pianese 1-2

Ravenna - Juventus Next Gen 2-0

Sambenedettese – Torres 1-2

Perugia-Carpi 1-1

Pontedera-Gubbio 1-1

Pineto - Ternana 0-3

Vis Pesaro - Campobasso 1-2

Riposa – Arezzo

Di seguito la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com che opta per il 4-4-2:

Zaccagno (Torres): scatto salvezza da parte dei sardi, un 1-2 che manda in tilt una Sambenedettese che proprio non riesce a trovare la continuità necessaria. Bravissimo il portiere, determinante su Eusepi e stilisticamente perfetto nelle uscite.

Martella (Ternana): sta vivendo una seconda giovinezza, la sua stagione spinge ogni giorno i tifosi a ringraziarlo per aver scelto di non abbandonare la nave nelle difficoltà né in estate, né a gennaio. Prova autorevole col Pineto, condita anche da un gol e da una serie di recuperi determinanti.

Salines (Campobasso): secondo tempo perfetto sul sempre ostico campo di Pesaro e vittoria fondamentale per la classifica e per il morale. Ci pensa il difensore, al 48’, a pareggiare con un perfetto inserimento dalle retrovie sugli sviluppi di un calcio piazzato. Nel finale respinge al mittente ogni assalto.

Bianconi (Ravenna): gioca braccetto di destra, ma il tecnico gli chiede di accompagnare costantemente l’azione anche a costo di concedere qualche ripartenza all’avversario. Scelta che si rivela giusta, visto che si fa trovare pronto anche sul tap-in del 2-0 che vale tre punti d’oro dopo un periodo di flessione per i giallorossi.

Tozzuolo (Perugia): squadra spenta, con poche idee, monocorde, incapace di battere in casa un Carpi in difficoltà. Tra le poche note liete c’è la prova del difensore, inappuntabile per cattiveria agonistica e spirito battagliero. Sua anche la sponda che vale l’illusorio gol di Riccardi.

Bertini (Pianese): il suo è uno di quei gol pesanti che cambiano volto alla partita. Non solo perché consente di raddoppiare sul campo del Livorno, ma anche perché la sua squadra aveva appena sbagliato un calcio di rigore e poteva risentirne dal punto di vista psicologico. Una reazione emotiva da gruppo vero.

Vallocchia (Ternana): non possiamo che inserire un giocatore per reparto visto che è la squadra che sta crescendo di più sul piano del gioco in questo girone di ritorno. Il centrocampista si applica bene in entrambe le fasi, propiziando anche il gol dello 0-2 che consente di archiviare la pratica.

Varone (Gubbio): una piacevole conferma nella nostra rubrica. 3 gare in una settimana, in barba a chi pensava fosse un calciatore in difficoltà sotto il profilo atletico. Il gran gol in avvio di partita lo ripaga del periodo difficile che ha vissuto in silenzio e senza fare polemica, consapevole che il tempo gli avrebbe dato ragione. Un messaggio anche a mister Raffaele…

Faggi (Pontedera): entra dalla panchina ed evita l’ennesima sconfitta stagionale, un discreto esordio per Braglia contro un Gubbio in salute. Conclusione potente e precisa che si insacca all’incrocio dei pali, gesto tecnico che potrebbe valergli la maglia da titolare la prossima settimana.

Pettinari (Ternana): la squadra sta crescendo molto sul piano del gioco e naturalmente sono gli attaccanti a trarne i maggiori benefici. Archivia la pratica Pineto con un delizioso pallonetto a scavalcare il portiere, crescente l’intesa con Dubickas.

Gori (Ascoli): c’era la sensazione che avrebbe fatto una stagione importante, visto che il gioco di Tomei si sposa bene con le sue caratteristiche. Ma nessuno si aspettava un campionato di livello così alto, nel quale ha ritrovato autostima e consapevolezza. Sfiora un eurogol dalla distanza, poi sigla la nona rete e merita l’ovazione del popolo del Del Duca.

Fabio Liverani (Ternana): non siamo mai stati tenerissimi – dal punto di vista tecnico – nei suoi confronti in questi ultimi anni, tuttavia oggi bisogna riconoscere che la Ternana gioca bene e che può essere pericolosa per tutti in chiave playoff. Ha vissuto mesi difficilissimi per motivi extracalcistici e non ha mai perso la bussola. Bravo!