ufficiale Reggiana, confermato il prestito di Galante dalla Juventus

Con una nota sul proprio sito ufficiale la Juventus ha confermato il prestito del giovane fantasista Galante alla Reggiana, club in cui ha già militato nella scorsa stagione vestendo prevalentemente la maglia della Primavera emiliana. Questo il comunicato:

"Continua a Reggio Emilia la carriera di Tommaso Galante, che anche nella prossima stagione vestirà la maglia della Reggiana, nella cui Under 19 ha giocato anche in parte dell’ultima annata, dal mese di gennaio per la precisione.

Classe 2004, l’attaccante urbinate era precedentemente in forza alla nostra Primavera, con cui ha fatto il suo esordio nella stagione 2020/21. Diciassette presenze e sei reti per lui in Emilia negli ultimi mesi: l’avventura continua. In bocca al lupo".