ufficiale Reggiana, ecco Pettinari in attacco: annuale con rinnovo in caso di salvezza

La Reggiana annuncia il secondo colpo in attacco dopo l'arrivo di Luca Vido dall'Atalanta: si tratta di Pettinari della Ternana. Questa la nota ufficiale del club emiliano:

AC Reggiana 1919 comunica l’ingaggio a titolo definitivo del calciatore Stefano Pettinari. Attaccante romano classe 1992, Pettinari è cresciuto nelle giovanili prima della Cisco Roma e poi della Roma, club con il quale ha debuttato in Europa League a 17 anni ed in Serie A a 18 anni. Successivamente ha disputato oltre 340 partite in Serie B mettendo a segno circa 70 reti in cadetteria. Inoltre ha vestito per più di 30 volte la maglia azzurra delle nazionali giovanili, realizzando anche 7 gol.

Nelle ultime ore Pettinari ha svolto le visite mediche presso il Poliambulatorio Centro Palmer e il centro Isokinetic, e ha firmato un contratto annuale in granata nella sede di via Brigata Reggio, con rinnovo automatico in caso di raggiungimento della permanenza in Serie B per la prossima stagione sportiva. Ha scelto il numero 𝟮𝟯, e sarà già a disposizione per la partita di 𝐂𝐨𝐩𝐩𝐚 𝐈𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚 𝐅𝐫𝐞𝐜𝐜𝐢𝐚𝐫𝐨𝐬𝐬𝐚 di domenica prossima a Monza.

«Sono felicissimo di iniziare questa nuova avventura - afferma il nuovo attaccante granata al suo arrivo a Reggio Emilia - Non vedo l’ora di cominciare gli allenamenti e soprattutto di fare la prima partita ufficiale con questa nuova maglia. Mando un saluto con tutti quanti i tifosi e ci vediamo presto allo stadio».