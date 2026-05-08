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AlbinoLeffe, rinnovo automatico fino al giugno 2027 per Giacomo Sciacca
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U.C. AlbinoLeffe è lieta di comunicare che si sono verificate le condizioni pattuite per il rinnovo automatico sino al 30 giugno 2027 del contratto di prestazione sportiva del calciatore Giacomo Sciacca.
Giunto a Zanica nel gennaio del 2026, il difensore classe 1996 nativo di Desio (MB) è stato uno dei protagonisti seriani della seconda parte della stagione seriana 2025/26, totalizzando 17 presenze (con 1 gol).
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