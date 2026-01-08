AlbinoLeffe, nuovo innesto in difesa: Sciacca firma per sei mesi con opzione
Dopo essersi svicolato dal Potenza, dove aveva giocato nell'ultimo anno e mezzo collezionando 21 presenze, per il difensore centrale Sciacca c'è una nuova avventura in Serie C con la maglia dell'AlbinoLeffe. Questo il comunicato del club orobico in merito al suo tesseramento:
"U.C. AlbinoLeffe comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Giacomo Sciacca, difensore classe 1996, sino al 30 giugno 2026, con opzione di rinnovo automatico sino al 2027 al verificarsi di determinate condizioni.
Nativo di Desio (MB), dopo aver mosso calcisticamente i primi passi con il Centro Schiaffino di Paderno Dugnano (MI), Sciacca è approdato alle giovanili dell’Inter, con cui ha completato tutta la trafila sino alla Primavera vincendo la Viareggio Cup 2014/15.
Reduce dall’esperienza a Potenza nell'ultimo biennio, Sciacca - il cui debutto tra i pro con il Renate risale alla Stagione 2015/16 - può vantare 280 presenze (4 gol e 6 assist) tra Serie C e Coppa Italia Serie C con le maglie di Renate, Piacenza, Alessandria, Imolese, Vibonese, Foggia, Taranto, Casertana e Potenza.
A Giacomo, un sentito benvenuto da parte di tutta la famiglia AlbinoLeffe e un caloroso in bocca al lupo per il suo futuro a Zanica".