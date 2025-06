Ufficiale Sambenedettese, accordo con il centrocampista classe 2002 Francesco Scafetta

Colpo in entrata per la Sambenedettese neo promossa in Serie C. Di seguito il comunicato ufficiale:

L’U.S. Sambenedettese annuncia di aver raggiunto l’accordo con il centrocampista classe 2002 Francesco Scafetta, che dal 1º luglio 2025 diventerà ufficialmente un calciatore rossoblù.

Scafetta (22) approda al 'Riviera delle Palme' dalla primavera del Bari. In precedenza per lui esperienze anche nel calcio dei grandi con le maglie di Messina, Vibonese e Vastese. Prima delle giovanili dei rossoblù è transitato per quelle di Ascoli e Reggiana.