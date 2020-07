Arezzo, La Cava: "L'iscrizione al campionato è legata agli acquirenti e ai nuovi soci"

Non ancora definito il futuro dell'Arezzo, che sta navigando a vista e ripone tutte le speranze nella cessione del club. Ma in merito a questo, il presidente Giorgio La Cava è fiducioso, come ha testimoniato lui stesso ai microfoni di arezzonotizie.it: "Lo scorso fine settimana provavo l'esatto opposto, adesso porto sono più fiducioso anche se è bene andarci cauti perché le trattative sappiamo tutti quanto sono delicate. L'iscrizione? È legata agli acquirenti e ai nuovi soci che potrebbero entrare, non mi chiedete i nomi tanto non ne faccio, è un momento particolarmente delicato. Ci tengo però a sottolineare che mi sto impegnando davvero molto per il bene dell'Arezzo".