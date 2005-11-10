Ufficiale Baldan-Scafatese, avanti insieme. Il club campano annuncia il rinnovo del difensore

Non si arrestano i rinnovi in casa Scafatese, con la società campana che oggi ha annunciato quello di Marco Baldan per la difesa: dopo la promozione centrata, dunque, anche il classe 1993 farà parte della rosa che affronterà il campionato di Serie C.

Di seguito, la nota diffusa dal club:

"La Scafatese Calcio comunica ai tifosi e agli organi di stampa il rinnovo del rapporto di lavoro con Marco Baldan.

Centrale difensivo classe 1993, Baldan è stato il calciatore della Scafatese che ha collezionato più minuti in campo, ben 3595 recuperi inclusi, nell'ultima trionfale stagione, nella quale ha contribuito alla promozione e alla conquista del tricolore anche con 2 reti, una nel giorno della della vittoria matematica del girone e l'altra, pesantissima, nella semifinale di andata della Poule Scudetto.

Quello conquistato con la casacca canarina è stato il suo terzo campionato vinto nelle ultime quattro stagioni, dopo i trionfi con Brindisi e Siracusa, mentre adesso avrà l'opportunità di rimpinguare ulteriormente il suo già ricco bottino di esperienze tra i professionisti, tra i quali vanta ben oltre 170 presenze".