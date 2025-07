Ufficiale Carpi, rinforzo in attacco: dal Campobasso arriva Riccardo Forte

Rinforzo in attacco per il Carpi: il club emiliano ha comunicato di aver prelevato dal Carpi, in prestito con diritto di riscatto, l'attaccante Riccardo Forte. Di seguito la nota ufficiale del club:

La Società comunica di avere acquisito, a titolo temporaneo dal Campobasso FC 1919, il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Riccardo Forte, che arriva in prestito annuale con diritto di riscatto in favore del Carpi.

Forte, seconda punta nativa di Trieste classe 1999, è reduce da una stagione con i “lupi molisani” in cui ha totalizzato 31 presenze, condite da 4 gol e 2 assist. Cresciuto nelle giovanili del Milan, Riccardo ha vestito (prima di quella del Campobasso) le maglie di Pistoiese, Piacenza, Lecco, Cavese, Mestre, Legnano e Sestri Levante (squadra con la quale – nella stagione 2023/24 – ha messo a segno 13 gol in Serie C, suo record di segnature personale in un singolo campionato).

Forte raggiungerà domani Fiumalbo, per unirsi con i nuovi compagni in ritiro nel quartier generale biancorosso.

“Le prime sensazioni sono positive, sono molto contento della scelta fatta. L’entusiasmo del Presidente per portarmi a Carpi e il colloquio con il Direttore e il Mister sono stati molto convincenti: il progetto che mi hanno mostrato è quello di un ambiente che vuole crescere in maniera sana, non un tema scontato, né tantomeno da sottovalutare.

Questa è una Società prestigiosa, con un’idea di calcio propositivo, che vuole ricercare il risultato tramite il bel gioco. Penso sia l’ambiente giusto per rilasciarmi, anche a livello personale.”