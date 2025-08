Ufficiale Casertana, ceduto Filippo Damian al Siracusa. Con i siciliani accordo fino al 2027

Oggi alle 14:04 Serie C

La Casertana FC comunica di aver ceduto il calciatore Filippo Damian al Siracusa Calcio a titolo definitivo.

Il calciatore ha firmato un contratto fino al 2027 e arriverà nella città siciliana nelle prossime ore per mettersi a disposizione di mister Turati.

Damian, in carriera ha vinto il campionato di Serie C in due occasioni e con due club diversi: Pordenone e Ternana.