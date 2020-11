Casertana, secondo ciclo di tamponi negativo: il match contro la Turris si svolgerà regolarmente

vedi letture

La Casertana, tramite il proprio sito ufficiale, ha confermato la negatività di tutto il gruppo squadra dopo aver registrato un positivo nelle scorse ore. Ecco il comunicato:

"Dopo il caso di positività al Covid-19 delle scorse ore, nella serata di ieri lo staff della Casertana FC si è subito messo al lavoro per sottoporre l’intero gruppo squadra a nuovi controlli. In mattinata è arrivato il responso che ha confermato la negatività di tutti gli altri membri. Resta in isolamento fiduciario il componente del gruppo squadra risultato positivo dopo i tamponi effettuati nella serata di venerdì. La Casertana sarà regolarmente in campo alle ore 17.30 contro la Turris.