Ufficiale Casertana, Vinicio Espinal è il nuovo allenatore: "Questa città un grande stimolo"

La Casertana FC dà il benvenuto a mister Vinicio Edwards Espinal Marte a cui da oggi viene affidato l’incarico di allenatore della prima squadra rossoblù.

Nato nel 1982 in Repubblica Dominicana, arriva in Italia da giovanissimo crescendo nel vivaio dell’Atalanta e diventando il primo dominicano a calcare il palcoscenico della serie A. Nel 2021 inizia il suo percorso da allenatore e nella stagione successiva ricopre il ruolo di secondo di Alessandro Calori alla Primavera della Lazio. Poi Ospitaletto, Folgore Caratese, Gozzano e Real Calepina, per poi approdare in serie C sulla panchina della Giana Erminio con cui centra e disputa due turni della fase play-off.

“Sono contento di poter allenare una squadra importante come la Casertana – commenta mister Espinal –. L’incontro con il presidente ed il direttore è stato molto vero e genuino; ho toccato con mano la voglia di far bene e di continuare a cavalcare l’entusiasmo che si è creato in città. Per un allenatore, come per un calciatore, arrivare in una piazza di tale rilevanza e, ancor di più, nel pieno del suo entusiasmo rappresenta uno stimolo ulteriore a mettersi in gioco e fare bene. Arrivo dal girone A, ma da calciatore mi sono misurato anche nel raggruppamento con squadre meridionali. Ogni girone ha le sue peculiarità, ma questo non significa che uno sia migliore dell’altro. Certo nel girone C ci sono tantissime piazza storiche, con tifoserie calde che hanno tanta voglia di essere presenti allo stadio per vivere la partita e spingere la propria squadra”.