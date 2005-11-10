Ufficiale Espinal saluta la Giana Erminio. Il tecnico ha deciso di non rimanere a Gorgonzola

Della notizia se ne parlava già da un po', Vinicio Espinal era ormai prossimo a salutare la Giana Erminio, probabilmente per approdare alla Casertana: dell'addio con la formazione di Gorgonzola, intanto, è arrivata l'ufficialità, attraverso un post di recap diffuso dal club.

Che di seguito riportiamo integralmente:

"𝟯𝟬 𝗴𝗶𝘂𝗴𝗻𝗼, 𝘀𝗮𝗹𝘂𝘁𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗹𝗮 𝘀𝘁𝗮𝗴𝗶𝗼𝗻𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟱/𝟮𝟲

Si chiude oggi, 30 giugno, la stagione 2025/26 della Giana Erminio, l’11ª in Serie C e la terza consecutiva ai Play Off.

Anche questa è stata una stagione che ha regalato enormi soddisfazioni sia dal punto di vista calcistico che umano, per questo 𝗹𝗮 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗲𝘁à 𝗱𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗿𝗮 𝗿𝗶𝗻𝗴𝗿𝗮𝘇𝗶𝗮𝗿𝗲 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗶 𝗶 𝗽𝗿𝗼𝘁𝗮𝗴𝗼𝗻𝗶𝘀𝘁𝗶 𝗰𝗵𝗲 𝗹’𝗵𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗿𝗲𝘀𝗮 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗲: a partire dai calciatori, che dal primo all’ultimo si sono sempre messi a disposizione per risolvere le inevitabili difficoltà che si incontrano nell’arco di una stagione e che, nel contempo, ci hanno resi orgogliosi dei numerosi successi ottenuti. A tutti loro va un grande grazie e, a chi ci saluterà per inseguire altri successi, un enorme in bocca al lupo per il proseguimento della propria carriera.

𝗨𝗻 𝘀𝗮𝗹𝘂𝘁𝗼 𝗲 𝘂𝗻 𝗿𝗶𝗻𝗴𝗿𝗮𝘇𝗶𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶 𝘃𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗮 𝗺𝗶𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗩𝗶𝗻𝗶𝗰𝗶𝗼 𝗘𝘀𝗽𝗶𝗻𝗮𝗹, a suo fratello e vice allenatore José Espinal e a tutto lo staff tecnico, a chi per la prima volta alla guida di una squadra professionistica ha saputo crescere insieme al gruppo in maniera esponenziale, regalando alla società e ai tifosi una stagione difficile da dimenticare. Siamo certi che la scelta di proseguire lontano da Gorgonzola la propria carriera tecnica si fonda su un’esperienza importante maturata su questo campo. Di questo non possiamo che essere orgogliosi e felici di aver contribuito a far conoscere al calcio professionistico italiano profili di indubbio valore.

Tutti voi calciatori, allenatori e staff tecnico 2025/26, ricordate che sarete sempre parte della storia della Giana.

Da domani, inizia un’altra avventura!".